Ургант подшутил по поводу расставания Ольги Бузовой и Манукяна

Ургант подшутил по поводу расставания Ольги Бузовой и Манукяна
Ольга Бузова и Иван Ургант. Фото: скриншот instagram

В последнем выпуске «Вечернего Урганта» Ольга Бузова рассказала о недавнем расставании с рэпером Давидом Манукяном.

В ходе разговора с ведущим Иваном Ургантом певица призналась, что не хотела никому говорить о свадьбе с Давой. Но такую новость от общественности скрыть не удалось.

На все вопросы Урганта о свадьбе с Давой и об их расставании певица ответила словами из известной песни Аллы Пугачёвой про сильную женщину, плачущую у окна. Ведущий сказал, что Манукяну будет Бог судьей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что не так давно Бузова отдыхала с Давой на Мальдивах. Там возлюбленные сыграли импровизированную свадьбу. 22 января певица объявила о расставании с блогером. Она посвятила этому событию пост в Instagram и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой.

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