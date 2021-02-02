SpaceX в этом году может запустить ракету с полностью гражданским экипажем

Американская компания SpaceX к концу 2021 года может провести запуск ракеты Falcon 9, экипаж которой будет полностью состоять из гражданских лиц.

В пресс-службе компании сообщили, что пуск состоится в рамках программы Inspiration4 не ранее последнего квартала этого года.

Одним из участников полета станет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, остальные члены экипажа станут известны позже. Пуск планируется осуществить в Центре космических полетов имени Кеннеди в американском штате Флорида. Планируется, что экипаж пробудет на околоземной орбите несколько дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания SpaceX потеряла три из 60 спутников, запущенных на орбиту в рамках миссии Starlink. С аппаратами была потеряна связь, сообщает издание Business Insider со ссылкой на заявление компании. Starlink является проектом компании SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску.