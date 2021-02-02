Иммунолог озвучил условия отмены масочного режима

Избежать распространения COVID-19 можно, если часто мыть руки и носить маски. Фото: pixabay

Избежать распространения COVID-19 можно, если часто мыть руки и носить маски. Фото: pixabay

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что необходимость в масках исчезнет, когда сформируется достаточная иммунная прослойка среди населения. По его словам, это может произойти к концу весны.

Для этого доля тех, кто обладает иммунитетом, должна достигать в отдельном регионе 60–70%.

«Я думаю, 60–70% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны», – сказал иммунолог в интервью радио Sputnik.

С начала пандемии в России зафиксировано 3 868 087 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 619 летальных исходов, выздоровело 3 318 173 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман прокомментировала идею ношения сразу двух защитных масок для более надежной защиты от коронавируса. По мнению специалиста, использование двух масок одновременно, как это часто делают, в том числе, американские чиновники, не оправдано с научной точки зрения