Врач-инфекционист советует не носить две защитные маски одновременно

При правильном использовании одной маски вполне достаточно для полноценной защиты от заражения COVID-19. Фото: pixabay

При правильном использовании одной маски вполне достаточно для полноценной защиты от заражения COVID-19. Фото: pixabay

Глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман прокомментировала идею ношения сразу двух защитных масок для более надежной защиты от коронавируса.

По мнению специалиста, использование двух масок одновременно, как это часто делают, в том числе, американские чиновники, не оправдано с научной точки зрения. Кроме того, этот способ защиты может провоцировать сонливость, создавая повышенный уровень углекислого газа вокруг носа. Одной маски, считает Гольдман, будет достаточно для защиты, передает РИА Новости.

Эксперт добавила, что, помимо ношения маски, следует соблюдать и другие меры санитарной безопасности, тогда риск заражения COVID-19 минимизируется, и одного средства защиты будет достаточно. Напомним, что в тканевой маске поверх респиратора N95 был замечен, к примеру, нынешний президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщинам в период пандемии рекомендуют рожать в масках.