Женщинам во время родов порекомендовали надеть маску

Речь идет о гражданках, зараженных коронавирусом. Это позволит обезопасить медперсонал.

В Минздраве РФ заявили, что женщинам во время родов стоит надевать медицинские маски. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в РИА Новости.

Главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян отметила, что речь идет в первую очередь о роженицах, зараженных коронавирусом. Это позволит обезопасить медперсонал, принимающий роды.

«Такое требование коррелирует с правилами, установленными во многих западных странах, и не представляет угрозы ни для пациентки, ни для новорожденного»,

— сказала Адамян журналистам.

Также отмечается, что во время потуг маску можно снять, но после рождения ребенка ее лучше тут же надеть.

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