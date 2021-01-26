Ученые назвали потенциально эффективный препарат от Covid-19

Ученые назвали потенциально эффективный препарат от Covid-19
Ученые провели эксперимент, который показал эффективность препарата. Фото: Pixabay

Лекарство плитидепсин испанской компании PharmaMar показал внушительные результаты в ходе доклинических испытаний. Препарат назвали потенциально эффективным.

Как сообщает научный журнал Science, полученные результаты препарата показали внушительный результат в борьбе с коронавирусом.

«Полученные нами результаты говорят о том, что плитидепсин является перспективным кандидатом для лечения COVID-19», – говорится в статье.

Отметим, что изначально был разработан для лечения злокачественных опухолей. Препарат прошел клинические испытания и был одобрен в Австралии для борьбы с миеломной болезнью.

На данный момент ученые готовятся к проведению более масштабных испытаний, которые позволят показать эффективность средства против новой смертельной болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что третья российская вакцина от коронавируса поступит в оборот в ближайший месяц.

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Ученые назвали потенциально эффективный препарат от Covid-19