Третья российская вакцина от коронавируса поступит в оборот в ближайший месяц

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что в ближайшее время можно ждать поступления третьей российской вакцины от COVID-19.

Он отметил, что уже получены документы для регистрации еще одной вакцины центра имени Чумакова, передает ТАСС.

По его словам, препарат поступит в гражданский оборот в ближайший месяц, что позволит расширить вакцинацию от COVID-19 и сделать ее более доступной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в феврале в России начнется массовое производство препарата «ЭпиВакКорона», разработанного новосибирским научным центром «Вектор», заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса. «ЭпиВакКорону» зарегистрировали в октябре 2020 года. Сейчас идет третий этап испытаний, в котором участвуют 40 тыс. добровольцев. В гражданский оборот выпущено более 45 тыс. доз.