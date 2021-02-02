Петербургские суды за день арестовали 109 участников незаконных митингов 31 января

Петербургские суды за день арестовали 109 участников незаконных митингов 31 января
Суд назначил задержанным на митинге административные аресты. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

За вчерашний день, 1 февраля, районные суды Петербурга рассмотрели почти 300 административных дел в отношении задержанных на незаконной акции в поддержку Алексея Навального. Почти каждого третьего из них арестовали.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, в течение суток суды получили материалы на 434 протестующих. Рассмотреть успели 291 дело, из них шесть вернули авторам, еще по шести делам судьи решили, что в них отсутствует состав правонарушения.

Из почти 300 человек, чьи дела рассмотрели 1 февраля в суде, 170 отделались штрафами. 109 человек получили административные аресты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти состоялся разговор с мамой 11-летней девочки, задержанной на митинге в Петербурге.

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