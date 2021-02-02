В Петербурге коронавирусом заразились еще 1484 человека

В Петербурге за последние сутки зарегистрировали 1484 положительных теста на коронавирусную инфекцию. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. На первом месте по числу выявленных за день заболевших оказалась столица, где коронавирус подхватил еще 1701 человек. Второе место у Подмосковья — за сутки ковид нашли у 1053 человек. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 219 человек.

Общее число зараженных коронавирусом в Петербурге достигло 337 442 человек. За время пандемии выздоровело 233 683 человек, в том числе 1924 — за сутки. В настоящее время в городе насчитывается 93 908 активных больных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге снизилось количество больных COVID-19, но увеличилось число госпитализаций.