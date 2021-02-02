Запрещенный контент, который будут блокировать соцсети, — инфографика Gazeta.SPb

С 1 февраля 2021 года социальные сети обязаны выявлять и блокировать запрещенный контент. Gazeta.SPb рассказывает, какой именно.

Соответствующий закон, напомним, принял Совет Федерации. Теперь в российском законодательстве будет прописано понятие «социальная сеть». Ее главный признак — более 500 тысяч пользователей интернета на территории РФ, имеющих доступ к такому сайту в течение суток. Признавать ресурсы социальными сетями и вести их реестр будет Роскомнадзор.

С 1 февраля 2021 года соцсети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. К такому относятся материалы, содержащие явное неуважение к обществу, госсимволам, госвласти и Конституции, призывы к участию в несанкционированных митингах и акциях, оскорбление человеческого достоинства, детская порнография, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино, информация о способах самоубийства и призывах к нему, данные о способах изготовления и применения наркотиков и т.д.

Владелец ресурса должен незамедлительно принять меры по ограничению доступа к подобного рода контенту. А если он не в состоянии оценить противоправность информации самостоятельно, то в течение суток обязан отправить данные в Роскомнадзор. При этом сообщение или видео нужно временно заблокировать. Решение о снятии или сохранении ограничений примет ведомство.

Конечно, если пользователь сочтет такие меры предвзятыми, он может обратиться в Роскомнадзор. А лица, считающие, что соцсети нарушают таким образом их права, — в суд (в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести и т.д.).

За неудаление противоправного контента будут наказывать. Совфед принял закон о крупных штрафах: от 100 тыс. до 200 тыс. руб. — для граждан, от 400 тыс. до 800 тыс. руб. — для должностных лиц, от 3 до 8 млн руб. — для юридических.

За повторный отказ: от 200 тыс. до 500 тыс. руб. — для граждан, от 800 тыс. до 1 млн руб. — для должностных лиц, от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы городовой выручки — для юридических.

Также владельцы ресурсов должны «подчищать» и нецензурную брань. Вот только блокировка мата, похоже, остается на совести соцсетей, ведь наказания за неисполнение не предусмотрено.

Отметим, что это не первый закон, касающийся блокировок в интернете. В 2018 году депутаты Госдумы запретили так называемые «колумбайн-сообщества», пропагандирующие насилие среди подростков. А вообще ограничение доступа к разного рода ресурсам в России началось в 2012 году, когда Роскомнадзор создал реестр запрещенных сайтов. Ведомство, напомним, принимает сообщения и о пиратских ресурсах. Например, в 2017 году были заблокированы 300 из них. А «антипиратские» нормы федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и четвертой части Гражданского кодекса распространились на книги, музыку и программное обеспечение с 1 мая 2015 года. На фильмы — еще раньше.