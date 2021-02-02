Ленобласть осталась без вакцины от коронавируса и ждет поставки через неделю

В Ленобласти закончилась вакцина от коронавируса. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что новые партии препарата должны привезти на следующей неделе.

Также губернатор Ленобласти добавил, что первый этап вакцинации закончен. Ранее в регион поступило 10 тыс. доз вакцины. Эти запасы закончились. В регионе открыты 29 прививочных отделений.

«К сожалению, нам сорвали график получения вакцин на прошлой неделе и на этой неделе. Мы рассчитываем, что со следующей недели мы начнем получать вакцину», — сказал Дрозденко в эфире телеканала «Россия 24».

По последним данным, в Ленобласти зафиксировано 31 136 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 28 205 пациентов, число летальных исходов достигло 438.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Ленинградской области приняли решение снять все антиковидные ограничения в районах с благополучной эпидемиологической обстановкой, сообщили в пресс-службе областного правительства. Об этом стало известно сегодня, 2 февраля. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что со среды, 3 февраля, в «зеленой» зоне региона снимут все ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.