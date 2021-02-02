«Зеленую» зону Ленобласти освободят от коронавирусных ограничений 3 февраля

Власти Ленинградской области приняли решение снять все антиковидные ограничения в районах с благополучной эпидемиологической обстановкой, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Об этом стало известно сегодня, 2 февраля. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что со среды, 3 февраля, в «зеленой» зоне региона снимут все ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что на время пандемии в Ленобласти ввели систему «светофор». Все 17 районов региона разделили по трем зонам: в «красной» уровень заболеваемости остается высоким, в «желтой» ситуация тоже довольно напряженная, в «зеленой» она, наоборот, благополучная.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном назвали условия дальнейшего смягчения коронавирусных ограничений.