В Смольном назвали условия дальнейшего смягчения коронавирусных ограничений

В Петербурге с 30 января сняли часть ограничительных мер, введенных во время пандемии. Теперь в Северной столице круглосуточно могут работать бары, принимают посетителей аквапарки и зоопарки. Кроме того, больше людей могут сидеть в зрительных залах. Также стало известно о возможном следующем этапе снятия ограничений.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург» сегодня, 1 февраля.

Он отметил, что нужно дождаться спада заболеваемости: уменьшения инфицирования коронавирусом, госпитализаций, роста количества выздоровевших. Решение будет приято на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

Ситов добавил, что на это потребуется две-три недели. В случае улучшения эпидемиологической обстановки, дальнейшее смягчения ограничений можно ждать во второй половине — конце февраля.

С 30 января в Петербурге, согласно изменениям в постановление городского правительства, отменен ряд ограничений, введенных из-за опасности распространения коронавируса. Так, все предприятия общественного питания, включая те, что расположены в торговых центрах, но за исключением фуд-кортов и фуд-прейсов, теперь могут работать не до 23:00, как было до этого, а круглосуточно. Кинотеатрам, театрам, концертным площадкам и стадионам разрешено заполнять зрительское пространство не на четверть, а наполовину. Количество посетителей спортивных мероприятий не должно превышать 15 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отличие от Северной столицы в Ленобласти кафе и рестораны с 23:00 до 6:00 продолжают работать лишь навынос или на доставку. А зажигать в ночных клубах или на дискотеках можно, но с 6:00 до 23:00.