Антиковидные ограничения в Петербурге: действующие, снятые и позабытые — инфографика Gazeta.SPb

Петербург может выдохнуть: в городе сняты многие антиковидные ограничения. Gazeta.SPb рассказывает, чем теперь могут заняться горожане, о каких запретах давно не упоминали, но они все еще действуют, и как складывается обстановка у «соседей» — Ленинградской области.

С 30 января в Петербурге, согласно изменениям в постановление городского правительства, отменен ряд ограничений, введенных из-за опасности распространения коронавируса. Так, все предприятия общественного питания, включая те, что расположены в торговых центрах, но за исключением фуд-кортов и фуд-прейсов, теперь могут работать не до 23:00, как было до этого, а круглосуточно. Кинотеатрам, театрам, концертным площадкам и стадионам разрешено заполнять зрительское пространство не на четверть, а наполовину. Количество посетителей спортивных мероприятий не должно превышать 15 тысяч человек.

Наконец могут открыться океанариумы, аквапарки и зоопарк, а также театры, музеи, выставки и ледовые катки в торговых центрах.

Однако часть запретов все еще в силе. В театры и цирки все еще не могут ходить группы детей до 16 лет. Массовые мероприятия численностью более 50 человек до сих пор нельзя проводить без согласования с властями. В общественных местах нужно находиться в масках и перчатках.

Согласно данным, размещенным на портале «Стопкоронавирус.рф», в Петербурге сохраняется режим самоизоляции, но в качестве рекомендации. Размещение в санаторно-курортных организациях возможно лишь по медицинским показаниям. Всюду на входе у граждан замеряется температура тела. Несмотря на то, что внутреннее и международное сообщение осуществляется в целом без особых препятствий, гражданам все же рекомендуют по возможности воздерживаться от поездок, особенно дальних.

В соседнем с Петербургом регионе тоже продолжают действовать антиковидные ограничения. Они организованы согласно системе «светофор». Дело в том, что Ленинградская область большая — состоит из 17 районов, в каждом из которых своя санэпидобстановка. Так вот все они в связи с этим распределены по зонам: в «красной» уровень заболеваемости остается высоким, в «желтой» ситуация тоже довольно напряженная, в «зеленой» она, наоборот, благополучная.

В отличие от Северной столицы в Ленобласти кафе и рестораны с 23:00 до 6:00 продолжают работать лишь навынос или на доставку. А зажигать в ночных клубах или на дискотеках можно, но с 6:00 до 23:00. Кинотеатры, театры и концертные площадки также могут проводить свои мероприятия с пятидесятипроцентной наполняемостью.

Экскурсии в музеях разрешены, но с использованием масок и в группах с разным количеством человек (в зависимости от зоны).

Что касается плановой медицинской помощи, то в стационарах «красной» и «желтой» зон она оказывается лишь в экстренных случаях и не по всем профилям. В Петербурге она, напомним, разрешена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 8 февраля вузы, подведомственные Минобрнауки, могут вернуться к очному формату обучения. Высшие учебные заведения должны будут следовать правилам безопасности. Каким — читайте в нашем материале. Напомним также, что в традиционной форме проходят и занятия в школах. Хотя у родителей, которые переживают за здоровье своих детей, есть возможность написать заявление и оставить своих чад заниматься дома. Отмечалось, что в случае ухудшения в городе эпидобстановки уроки у школьников будут проходить по циклической системе.