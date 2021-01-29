Вузы возвращаются к очному обучению: как они будут работать — инфографика Gazeta.SPb

Высшие учебные заведения, подведомственные Минобрнауки, с 8 февраля продолжат обучать студентов очно. Для этого они будут обязаны соблюдать меры безопасности. Gazeta.SPb рассказывает, какие.

Сейчас студенты большинства российских вузов находятся на каникулах. Обычно они начинаются после зимней сессии — в 20-х числах января, и длятся около двух недель.

Ранее Минобрнауки РФ в связи с пандемией коронавируса распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля. Университетам в регионах рекомендовали принять аналогичное решение исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте страны.

В понедельник, 8 февраля, в высших учебных заведениях федерального подчинения новый семестр начнется в очном формате. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Отмечается, что лекции будут проходить в соответствии с профилактическими мерами, рекомендованными Роспотребнадзором. В помещениях должны быть созданы все условия для гигиенической обработки рук антисептиками, на входе у студентов следует измерять температуру, а учащихся с симптомами заболевания — не допускать до занятий. В аудиториях необходимо соблюдать дистанцию и масочный режим. Важны также проветривание и обработка всех контактных поверхностей (ручек дверей, парт, выключателей) дезинфицирующими средствами не реже одного раза в четыре часа.

Напомним, что в Петербурге подходит к концу действие последней редакции постановления городского правительства №121, по которому Северная столица живет во время пандемии коронавируса.