Стало известно, когда российские вузы вернутся к очному обучению

Российские университеты смогут вернуться к очному обучению со второй недели февраля. Об этом сообщили в Минобрнауки России.
Отмечается, что возвращение к очному обучению должно быть согласовано вузами с территориальными органами Роспотребнадзора.
Ректорам приказано принять меры по профилактике распространения коронавируса.
В сообщении также говорится, что если ситуация ухудшится, что вузы снова переведут на дистанционное обучение. Приказ вступает в силу с 7 февраля.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшее время студенты смогут вернуться в университеты.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга переведены на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Аналогичные меры приняты в еще нескольких регионах, где наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. Ранее ведомство распорядилось перевести на удаленку подведомственные вузы с 14 ноября по 6 февраля в Москве и Северной столице.