Стало известно, когда российские вузы вернутся к очному обучению

Стало известно, когда российские вузы вернутся к очному обучению
Студенты смогут вернуться в вузы. Фото: Pixabay

Российские университеты смогут вернуться к очному обучению со второй недели февраля. Об этом сообщили в Минобрнауки России.

Отмечается, что возвращение к очному обучению должно быть согласовано вузами с территориальными органами Роспотребнадзора.

Ректорам приказано принять меры по профилактике распространения коронавируса.

В сообщении также говорится, что если ситуация ухудшится, что вузы снова переведут на дистанционное обучение. Приказ вступает в силу с 7 февраля.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшее время студенты смогут вернуться в университеты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга переведены на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Аналогичные меры приняты в еще нескольких регионах, где наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. Ранее ведомство распорядилось перевести на удаленку подведомственные вузы с 14 ноября по 6 февраля в Москве и Северной столице.

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