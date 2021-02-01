Снятие ковидных ограничений, увеличение соцпособий, походы в океанариум: что сулит петербуржцам грядущая неделя

Снятие ковидных ограничений, увеличение соцпособий, походы в океанариум: что сулит петербуржцам грядущая неделя
Петербургскому общепиту разрешили работать круглосуточно. Фото: Gazers.SPb.ru/Валентин Егоршин

Общепиту разрешили работать круглосуточно, снова можно ходить в океанариумы, соцсетям придется самостоятельно избавляться от запрещенного контента, в город прибыла еще одна партия вакцины, новейший траулер выпускают на промысел: Gazeta.SPb рассказывает о предстоящих событиях на этой неделе в Петербурге.

30 января в Петербурге сняли ряд антиковидных ограничений. Теперь предприятия общественного питания, в том числе те, что расположены в торговых центрах, могут работать круглосуточно. Но фуд-корты и фуд-плейсы остаются закрытыми.

Кинотеатры, цирки и концертные площадки могут заполнять свои залы наполовину. Это же относится и к спортивным мероприятиям, но общее количество посетителей не должно превышать 1,5 тысячи человек.

Могут работать музеи, выставки, океанариумы, ледовые катки. Единственное условие — соблюдение всех принятых мер безопасности.

А вот походы в театры и т.д. организованными группами детей до 16 лет остаются под запретом до 15 мая. До этого времени граждане обязаны носить в общественных местах маски и перчатки, а массовые мероприятия численностью более 50 человек должны согласовываться с властями.

С 1 февраля вступают в силу некоторые изменения в российском законодательстве. Например, социальные сети должны теперь сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Увеличиваются некоторые социальные пособия. Заканчивается срок подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2021.

В понедельник, 1 февраля, станет известна пятерка лучших учителей страны. Напомним, в эти дни на площадке Детско-юношеского центра в Волгограде проходит Всероссийский конкурс «Учитель года». Среди лауреатов — преподаватель математики гимназии №166 Центрального района Петербурга Иван Меньшиков.

В городе продолжается вакцинация от коронавируса. По данным главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, в Петербург поступило 37 800 комплектов доз препарата «Гам-КОВИД-Вак». О местах расположения прививочных пунктов читай в материале Gazeta.SPb.

4 февраля в Петербурге состоится торжественный выход судна «Баренцево море» на промысловые испытания. В мероприятии примут участие заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Петербурга Александр Беглов, представители администрации Ленобласти, ПАО «Выборгский судостроительный завод», судовладельцы в лице компании «Архангельский траловый флот» и представители АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Для справки: «Баренцево море» – первый в новейшей российской истории крупнотоннажный траулер-процессор, построенный на российской верфи по программе инвестиционных квот.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
антиковидные ограничения Баренцево море вакцина от коронавируса запрещенный контент новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подозреваемый в убийстве девушки в Мурино арестован
В Казахстане будут прививаться от коронавируса «Спутником V»
Судьба Охтинского мыса еще не решена: петербургские депутаты напишут в минкульт
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 53 человека
Кремль ответил на призывы ФБК ввести новые санкции против россиян
Петербург от снега убирают более тысячи единиц техники
Под Тосно электричка сбила мужчину, полиция пытается установить личность ...
Юлию Навальную оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в митинге