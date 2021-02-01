Снятие ковидных ограничений, увеличение соцпособий, походы в океанариум: что сулит петербуржцам грядущая неделя

Общепиту разрешили работать круглосуточно, снова можно ходить в океанариумы, соцсетям придется самостоятельно избавляться от запрещенного контента, в город прибыла еще одна партия вакцины, новейший траулер выпускают на промысел: Gazeta.SPb рассказывает о предстоящих событиях на этой неделе в Петербурге.

30 января в Петербурге сняли ряд антиковидных ограничений. Теперь предприятия общественного питания, в том числе те, что расположены в торговых центрах, могут работать круглосуточно. Но фуд-корты и фуд-плейсы остаются закрытыми.

Кинотеатры, цирки и концертные площадки могут заполнять свои залы наполовину. Это же относится и к спортивным мероприятиям, но общее количество посетителей не должно превышать 1,5 тысячи человек.

Могут работать музеи, выставки, океанариумы, ледовые катки. Единственное условие — соблюдение всех принятых мер безопасности.

А вот походы в театры и т.д. организованными группами детей до 16 лет остаются под запретом до 15 мая. До этого времени граждане обязаны носить в общественных местах маски и перчатки, а массовые мероприятия численностью более 50 человек должны согласовываться с властями.

С 1 февраля вступают в силу некоторые изменения в российском законодательстве. Например, социальные сети должны теперь сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Увеличиваются некоторые социальные пособия. Заканчивается срок подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2021.

В понедельник, 1 февраля, станет известна пятерка лучших учителей страны. Напомним, в эти дни на площадке Детско-юношеского центра в Волгограде проходит Всероссийский конкурс «Учитель года». Среди лауреатов — преподаватель математики гимназии №166 Центрального района Петербурга Иван Меньшиков.

В городе продолжается вакцинация от коронавируса. По данным главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, в Петербург поступило 37 800 комплектов доз препарата «Гам-КОВИД-Вак». О местах расположения прививочных пунктов читай в материале Gazeta.SPb.

4 февраля в Петербурге состоится торжественный выход судна «Баренцево море» на промысловые испытания. В мероприятии примут участие заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Петербурга Александр Беглов, представители администрации Ленобласти, ПАО «Выборгский судостроительный завод», судовладельцы в лице компании «Архангельский траловый флот» и представители АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Для справки: «Баренцево море» – первый в новейшей российской истории крупнотоннажный траулер-процессор, построенный на российской верфи по программе инвестиционных квот.