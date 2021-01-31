Что изменится в жизни петербуржцев с 1 февраля

Gazeta.SPb рассказывает об изменениях в российском законодательстве с 1 февраля, которые могут повлиять на жизнь петербуржцев.

Социальные сети

С 1 февраля социальные сети будут обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. К нему относятся детская порнография, экстремистские материалы, данные о способах изготовления и использования наркотиков, информация о способах совершения самоубийства и призывах к нему, реклама алкоголя и интернет-казино, оскорбительные высказывания о государстве и многое другое, в том числе просто мат. Соответствующий закон, напомним, приняли в декабре 2020 года. Документ также регламентирует понятие «социальная сеть». Реестр таких ресурсов сформирует и будет поддерживать Роскомнадзор. За несоблюдение требований положен штраф: от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 800 тыс. рублей для должностных лиц, от 3 млн до 8 млн рублей для юридических лиц.

Медицинские документы

С 1 февраля вступает в силу приказ Минздрава, позволяющий медицинским организациям полностью перейти на электронный документооборот. Медикам больше не нужно будет дублировать первичную медицинскую документацию на бумаге, а у граждан будет возможность оперативно просматривать информацию об оказанных им услугах в своих электронных медицинских картах на портале Госуслуг. Однако если пациент захочет, он сможет потребовать дубль медицинского документа в бумажной форме.

Пособия

С 1 февраля увеличатся: единовременное пособие при рождении ребенка — с 18 004,12 руб. до 18 886,32 руб., пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — с 6 752 руб. до 7 082,85 руб., пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности — с 675,15 руб. до 708,92 руб.

Также будут проиндексированы выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, чернобыльцам, Героям СССР и России, Героям труда РФ. Вырастет больничное пособие в связи с несчастным случаем или профзаболеванием, а также пособие либо возмещение стоимости гарантированных услуг по погребению.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, на что можно потратить материнский капитал в Петербурге.

Автомобили

1 февраля вступят в силу новые основания для отказа автовладельцам во внесении изменений в конструкцию автомобилей. Речь о различном автотюнинге, установке кенгуринов, лебедок и прочих функциональных и не очень излишеств, а также газобаллонного оборудования. Разрешение на все это не выдадут без заключения испытательной лаборатории и протокола ее проверки в специальном реестре.

Автокредиты

В очередной раз продлена программа льготных автокредитов, действующая с 2017 года. С 1 февраля снова можно будет купить машину российской сборки со скидкой 10 или 25% в зависимости от региона. Основные условия прежние: стоимость автомобиля не более 1,5 млн руб. и наличие у заемщика водительских прав. Скидка положена при наличии хотя бы одного ребенка в семье, при покупке первой в жизни машины, а также медработникам и тем, кто сдает старое авто в трейд-ин.

ЕГЭ

Напомним, что 1 февраля — последний день подачи заявления на участие в ЕГЭ-2021. Этой возможностью могут воспользоваться и выпускники прошлых лет. Для поступления в вуз нужно сдать русский язык, остальное — по выбору. Базовой математики не будет, профильная — по желанию. Если планов получать высшее образование нет, для получения аттестата достаточно написать контрольную — по русскому языку и математике. Досрочного этапа ЕГЭ в этом году не будет. Но предусмотрен дополнительный — ориентировочно с 31 мая.

Кроме того, с 8 февраля российские вузы возвращаются к традиционному формату обучения, но они будут обязаны соблюдать меры безопасности.

Напомним, что 31 января истекает срок действия 121-го «антиковидного» постановления городского правительства, по которому Петербург живет в связи с пандемией коронавируса. Петербуржцы ждут послабления ограничений. Губернатор Александр Беглов говорит, что расслабляться пока рано. Отметим, что заведениям общепита разрешено работать до 23:00, театры могут заполнять свои залы наполовину, кинотеатры — на четверть. Фуд-корты в ТЦ остаются закрытыми.