На что можно потратить материнский капитал в Петербурге — инфографика Gazeta.SPb

На что можно потратить средства материнского капитала. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

На что можно потратить средства материнского капитала. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Gazeta.SPb рассказывает, куда в Северной столице сейчас можно направить средства материнского (семейного) капитала и какие в будущем могут появиться возможности.

Семьи, которые получили сертификат «Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге», вправе потратить средства, частично или в полном объеме, на следующие цели:

Улучшение жилищных условий. Сюда входит и погашение основного долга, и уплата процентов по кредитам и займам на приобретение (строительство) жилого помещения в Петербурге и Ленобласти, включая ипотечные кредиты, предоставленные по договору займа.

Получение детьми образования в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовых норм.

Медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых.

Приобретение пассажирского автотранспорта, но произведенного на территории России.

Дачное строительство, приобретение земельного участка для ведения садоводства для собственных нужд или возведение садового домика. Вот в этой области и ожидаются нововведения.

Напомним, что 27 января Законодательное Собрание Петербурга рассматривает в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в целях обеспечения расходования средств материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге на реконструкцию садового дома».

«Мы уже дали возможность направлять средства материнского капитала на покупку садовых участков и строительство дачных домиков, — заявил председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров. — Логично разрешить и улучшать условия загородного отдыха, оплачивая из этих средств реконструкцию садового дома».

Добавим, что материнский капитал в Петербурге — это сертификат на определенную сумму, размер которой ежегодно индексируется. Сейчас это 165 930,98 руб. Срок использования средств не ограничен.