Депутаты Петербурга рассмотрят возможность направления материнского капитала на ремонт садового дома

Депутаты Петербурга рассмотрят возможность направления материнского капитала на ремонт садового дома
"Закон о материнском капитале в Санкт-Петербурге – крупное достижение нашей социальной политики. Мы уже не раз продлевали срок его действия, а также расширяли возможности его применения", - отметил Вячеслав Макаров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В среду, 27 января, члены Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в первом чтении обсудят законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала для реконструкции садового дома.

Председатель парламента Северной столицы Вячеслав Макаров отмечает, что поездки на дачу — одна из самых распространенных форм досуга и оздоровления среди жителей Петербурга и Ленобласти. Кроме того, детям важно находиться на свежем воздухе, бывать на природе. В связи с этим власти уже предоставили родителям возможность использовать средства материнского капитала для покупки садовых участков и строительства дачных домиков.

Логично, считает Макаров, теперь разрешить и улучшение условий загородного отдыха также за счет маткапитала. Напомним, что сейчас материнский капитал также можно использовать для оплаты образования, получаемого ребенком, высокотехнологичной медпомощи и реабилитации, приобретения путевок в санатории вместе с родителями, покупку автомобиля, а также товаров и услуг, способствующих реабилитации и адаптации в обществе детей-инвалидов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие еще вопросы будут обсуждаться на сегодняшнем заседании Законодательного Собрания.

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