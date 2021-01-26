Материнский капитал и ЗНОП: что петербургские депутаты обсудят на заседании ЗакСа

В Петербурге в среду. 27 января, пройдет заседание Законодательного Собрания. В повестке – меньше десяти вопросов. Как ожидается, внесут изменения в закон о зеленых насаждениях и начнут обсуждения расширения возможностей трат материнского капитала.

В первом чтении парламентарии рассмотрят изменения в отдельные законы Петербурга, которые позволят тратить материнский капитал на реконструкцию садового дома.

Как отмечается в пояснительной записке, средства по закону можно тратить для покупки земельного участка для садоводства или строительства садового дома. При этом траты материнского капитала на реконструкцию в таком законе не прописаны. Этот пробел и предлагают заполнить депутаты.

Во втором чтении депутаты также намерены рассмотреть обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину. Петербургские депутаты хотя знать, какие предложения федеральные органы власти выдвинули по оптимизации процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности.

К третьему чтению подошел проект закона о внесении изменений в Экологический кодекс. Он регулирует вопрос мониторинга состояния зеленых насаждений на территории Петербурга. Законопроект также вносит изменения в закон о зеленых насаждениях.

Второе и третье чтение ждет несколько поправок в Социальный кодекс. Все они касаются социальных выплат.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что депутаты намерены дальше отстаивать помещения Музея городской скульптуры, передачи которых требует Русская православная церковь. Вопрос об их судьбе, как выяснилось, пока не решен окончательно.