РПЦ просит, депутаты бьются: судьба помещений Музея городской скульптуры пока не решена

Судьба помещений Музея городской скульптуры, передачи которых требует Русская православная церковь, зависла в воздухе. Пока городские власти прорабатывают план передачи, депутаты будут думать, как отвоевать квадратные метры.

Об этом в понедельник, 25 января, сообщил депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский. За разъяснениями к губернатору Петербурга он обратился вместе с депутатами Алексеем Ковалевым, Надеждой Тихоновой, Александром Егоровым, Оксаной Дмитриевой, Максимом Резником, Сергеем Трохманенко, Ольгой Ходуновой, Ириной Ивановой и Александром Рассудовым.

РПЦ попросила у городского правительства передать три помещения Музея городской скульптуры в здании на набережной реки Монастырки. Эти помещения закреплены за музеем на праве оперативного управления.

Как пояснили депутатам администрации губернатора Петербурга, передача такого имущества может осуществляться только в соответствии с планом передачи религиозной организации имущества религиозного назначения. Такой план пока не утвержден.

«Будем думать, как действовать дальше, пока ничего окончательно не решено. План пока не утвержден», — прокомментировал депутат Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о том, что РПЦ якобы требует и передачи Благовещенской усыпальницы. Однако такого заявления от РПЦ в Смольном не получали, так что ее передача не рассматривается.

Отметим, что передача имущества в распоряжение РПЦ в Петербурге проходит довольно болезненно и сопровождается различными разбирательствами.

Так, шума наделал вопрос о передаче РПЦ Исаакиевского собора. С такой просьбой епархия обратилась к городскому правительству в 2015-м году. Вопрос был закрыт только в 2019-м году. РПЦ в передаче отказали на фоне возмущения горожан и представителей культуры.

Совсем другая участь постигла Смольный собор, в котором до 2014-го года проводили органные концерты и выступления камерного хора.