РПЦ хочет передачи шести зданий в Петербурге

РПЦ хочет передачи шести зданий в Петербурге
Музей городской скульптуры. Фото: Википедия

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил передать Русской православной церкви шесть зданий в Петербурге. Среди них – жилой дом и богадельня.

С такой просьбой Варсонофий обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову. Речь шла о шести зданиях, которые относятся к комплексу Государственного музея городской скульптуры.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина. Музей располагается в трех церквях, певческом корпусе, богадельне и жилом доме.

При этом Елин заявил, что передать Благовещенскую и Лазаревскую церкви невозможно, поскольку там находятся надгробия — экспонаты Музея городской скульптуры. Передача остальных зданий возможна, однако нужно подобрать новое место для музея.

Ранее gazeta.spb.ru писал о том, что РПЦ предложила сделать из мавзолея музей, если тело Владимира Ленина все-таки будет похоронено.

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