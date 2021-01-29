С 30 января в Петербурге снимут ряд ограничений, введенных из-за COVID 19

Многие учреждения смогут работать, если будут соблюдать все меры предосторожности.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства Санкт Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)». Согласно им, в городе с 30 января снимут ряд ограничений, введенных в связи с пандемией. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Теперь в городе смогут круглосуточно работать все предприятия общественного питания, в том числе расположенные в торговых центрах. При этом фуд-корты и фуд-плейсы остаются под запретом.

Наполняемость залов в кинотеатрах, цирке и концертных площадок увеличили до 50%. То же касается спортивных мероприятий, но общее количество зрителей не должно превышать 1,5 тысячи человек.

Работать также смогут океанариумы, музеи, выставки, ледовые катки, но важно соблюдать все меры предосторожности.

Отмечается, что до 15 мая продлили сразу несколько ограничений. Организованные группы детей до 16 лет не смогут ходить в театры и цирк, граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, а проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек должно быть согласовано с властями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга задумались о выходе из режима ограничений.