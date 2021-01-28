Власти Петербурга задумались о выходе из режима ограничений

В Петербурге могут ослабить коронавирусные ограничения. Фото: unsplash

В Петербурге могут ослабить коронавирусные ограничения. Фото: unsplash

Городские власти рассматривают возможность возвращения Петербурга к обычной жизни. Обсуждения на эту тему поднялись в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.

В отчете координационного совета говорится, что число обращений петербуржцев в больницы падает с каждым днем. Одновременно с этим снижаются суточная заболеваемость коронавирусом и количество госпитализированных с ковидом горожан.

«При соблюдении противоэпидемических мероприятий можно достаточно уверенно прогнозировать дальнейшее снижение индикаторов эпидемического процесса», — говорится в тексте.

Более того, совет оценивает вероятность очередного всплеска заболеваемости как «невысокую».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам напомнили, что коронавирус никуда не делся.