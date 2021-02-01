За сутки 53 жителя Петербурга стали жертвами коронавируса

За сутки 53 жителя Петербурга стали жертвами коронавируса
Подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: Мосгорздрав

В Петербурге за минувшие сутки скончались 53 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавируса.

Об этом стало известно в понедельник, 1 февраля. По утренним данным оперативного штаба по мониторингу заболеваемости COVID-19, общее количество умерших в пандемию коронавируса в Северной столице достигло 9786.

Также за последние сутки в Петербурге нашли 1842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За время пандемии в городе заболели 335 958 человек. Побороть болезнь удалось 231 759 пациентам, из них 1273 людям сняли диагноз COVID-19 за минувшие 24 часа. В настоящее время в городе болеют 94 413 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы смогут записываться на вакцинацию онлайн и по телефону с 1 февраля.

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