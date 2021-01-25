Эпоха ковида в школах Петербурга: что роднит дистанционку и цикличное обучение

В Минпросвещения неоднократно заявляли, что дистанционное обучение никогда не заменит собой очное. Так-то оно так, но «дистант», скорее всего, пока никуда не денется, и тому есть объективные причины — пандемия коронавируса. Собственно, оно и сейчас, возможно, в некоторой степени присутствует в жизни детей, родителей и учителей, а также, похоже, маячит на горизонте, просто называется иначе.

После зимних каникул в петербургских школах началась третья учебная четверть. Школы работают штатно, дети занимаются в классах. По крайней мере большинство из них. Для остальных взрослые выбрали так называемый смешанный формат, когда ученики получают задания от своих педагогов и выполняют их дома, советуясь с помощниками, например, студентами университета имени Герцена. Оправдает ли себя такой подход — очевидно, покажет время. Пока же ни резко негативных, ни крайне положительных отзывов на этот счет замечено не было, по крайней мере в официальном сообществе городского комитета по образованию, куда привыкли обращаться родители школьников.

Однако они до сих пор горячо спорят о необходимости в целом как смешанного, так и дистанционного форматов, разницы между которыми, возможно, не замечают.

Скриншоты сообщений в группе «Комитет по образованию, Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте»

А разница эта все-таки есть. Смешанная форма обучения — это добровольный выбор родителей, которые переживают за здоровье своих детей, причем не без оснований, ведь коронавирус, как известно, может протекать бессимптомно. Напомним, для того чтобы какое-то время заниматься из дома, а затем со справкой от врача вернуться в класс, достаточно написать заявление на имя директора. На дистанционное обучение как таковое больше похожа цикличная форма, анонсированная вице-губернатором Ириной Потехиной в ноябре прошлого года. Смысл заключается в том, чтобы две недели изучать теорию дома, а неделю — выполнять практические задания в школе. И так по кругу. И речи о выборе здесь уже не идет. Учиться таким образом все начнут централизованно.

Отмечалось, что этот формат могут ввести при ухудшении эпидобстановки. Пока же он остается не у дел. Но, возможно, окажется более удачным, чем дистанционный с его неразвитой технической базой и смешанный, мешающий некоторым учителям вынырнуть из школы, ведь очевидно, что заниматься с детьми порой приходится как в рабочее, так и личное время. Что касается последней формы обучения, то по-настоящему неизвестно, сколько в Петербурге родителей ее поддерживают. Едва ли в опросах Ирины Потехиной принимает участие все пятимиллионное население города. Сама вице-губернатор в одном из своих постов упомянула о многочисленных вопросах о продлении смешанного формата в третьей четверти, настаивая при этом на его востребованности.

Напомним, летом прошлого года в Смольном признали низкое качество онлайн-уроков. Проблемы, по словам вице-губернатора Евгения Елина, заключались в том числе в отсутствии у детей мотивации и ухудшении их физического здоровья. Первая — весенняя — попытка внедрить «дистанционку» явно провалилась. Какой будет, если будет, вторая — вопрос, которым задаются и эксперты в области разработки просветительских проектов. Например, гендиректор «Лекториума» Яков Сомов, который в интервью РБК заявил, что обещанные петербургским комитетом по образованию онлайн-занятия на специальном сайте — это не дистанционное обучение, а его временное решение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что смешанный формат обучения в школах сохранится до конца текущего учебного года.

Координирует и контролирует деятельность комитета по образованию (врио председателя — Александр Ксенофонтов) вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.