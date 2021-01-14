В Петербурге до конца учебного года сохранится смешанный формат обучения в школах

На сегодняшний день, по словам Потехиной, все школы города работают в обычном очном режиме. В связи со вспышками заболевания на «удаленке» учатся всего 22 класса. Болеют 977 детей и 762 педагога. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

На сегодняшний день, по словам Потехиной, все школы города работают в обычном очном режиме. В связи со вспышками заболевания на «удаленке» учатся всего 22 класса. Болеют 977 детей и 762 педагога. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина в четверг, 14 января, заявила, что школы Петербурга до конца учебного года продолжат работу в смешанном формате.

Об этом политик написала на свой странице в социальной сети «Вконтакте». Потехина отмечает, что смешанный формат обучения оказался крайне популярным. Напомним, что в рамках смешанного обучения ребенка могут перевести на «удаленку» по заявлению родителей.

При этом вице-губернатор не исключает возможности, что образовательные учреждения продолжат поддерживать смешанный формат и в следующем учебном году, если вынудит эпидемиологическая обстановка. Это удобно не только для родителей, но и для самих школ, поскольку позволяет избежать перехода на полностью дистанционное обучение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в школы Петербурга после карантина вернулись 1,5 тысячи учащихся.