Еще 1,5 тысячи детей вернулись в школы Петербурга после болезни

Еще 1,5 тысячи детей вернулись в школы Петербурга после болезни
С начала недели с больничного вышел 1631 ученик школ в Петербурге. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

После новогодних каникул в школах Петербурга с каждым днем все меньше учеников и учителей, которые находятся на больничном.

Об этом 14 января сообщает пресс-служба городского комитета по образованию. На сегодняшний день в школах отсутствуют 977 учеников, что составляет всего 0,2% от всех школьников города. С начала недели с больничного вышел 1631 ребенок. Продолжают болеть и 762 педагога — 2,3% от общего количества. В понедельник их было на 380 человек больше.

В настоящее время в Петербурга в детских садах на карантин по коронавирусу или ОРВИ закрыты всего две группы. На дистанционке учатся 22 класса в пяти школах. На смешанном обучении находятся 7725 детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школы Петербурга будут работать в очном режиме. Уточняется, что родители могут оставить детей на смешанном обучении. Учиться дома можно будет до конца второго полугодия.

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