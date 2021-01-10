Школы Петербурга будут работать в очном режиме

11 января все школьники вернуться за парты после зимних каникул.

В Санкт-Петербурге 11 января завершатся зимние каникулы. Это значит, что школьники должны вернуться за парты. Известно, что учебные учреждения готовы возобновить очную работу, о чем сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на пресс-службу городского комитета по образованию.

Уточняется, что родители могут оставить детей на смешанном обучении. Учиться дома можно будет до конца второго полугодия. В первую очередь из дома будут получать знания те, кто живет с родственниками, находящими в группе риска. Такие ребята будут самостоятельно изучать материалы и смотреть онлайн-уроки. Не отставать от программы им поможет региональный портал дистанционного обучения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более половины российских родителей жалуются на отставание детей по школьной программе.