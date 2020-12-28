Более половины российских родителей жалуются на отставание детей по школьной программе

Более половины российских родителей жалуются на отставание детей по школьной программе
Директора заявляют, что в этом году отставание школьников минимальное. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Многие российские школьники из-за перехода на дистанционное обучение не могут освоить образовательную программу. Об этом заявили 53% опрошенных родителей.

В опросе принимали участие более 3 тыс. директоров школ, а также их заместители и родители учащихся. Последние винят в сложившейся ситуации весеннюю удаленку, на которую школьники были вынуждены уйти из-за пандемии Covid-19.

Как сообщил РБК, каждый пятый родитель среди проблем дистанционного образования назвал неготовность педагогов проводить занятия в онлайн-формате.

Школы с мнением родителей учеников не согласны. Директора назвали причиной отставания ежегодные летние каникулы, уточнив, что спад успеваемости фиксируется каждый год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше 500 классов в Петербурге отправились на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Россия удаленка успеваемость школы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Южной Корее выявили первые случаи заражения новым штаммом COVID
Более половины российских родителей жалуются на отставание детей по ...
В понедельник утром в Петербурге пробки выросли до 3 баллов
Петербург 28 декабря окажется на периферии антициклона
Эпидемиологи оценили опасность подарка в виде денег на Новый год из-за COVID-19
Ученые: опухшие лодыжки указывают на проблемы с сердцем
Трактор доставал легковушку из кювета в Ропше
Прилучный побрился налысо перед Новым годом