Более половины российских родителей жалуются на отставание детей по школьной программе

Многие российские школьники из-за перехода на дистанционное обучение не могут освоить образовательную программу. Об этом заявили 53% опрошенных родителей.
В опросе принимали участие более 3 тыс. директоров школ, а также их заместители и родители учащихся. Последние винят в сложившейся ситуации весеннюю удаленку, на которую школьники были вынуждены уйти из-за пандемии Covid-19.
Как сообщил РБК, каждый пятый родитель среди проблем дистанционного образования назвал неготовность педагогов проводить занятия в онлайн-формате.
Школы с мнением родителей учеников не согласны. Директора назвали причиной отставания ежегодные летние каникулы, уточнив, что спад успеваемости фиксируется каждый год.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше 500 классов в Петербурге отправились на дистанционное обучение из-за коронавируса.