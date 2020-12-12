Больше 500 классов в Петербурге отправились на удаленку

Более 500 классов в школах Петербурга ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса.

По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, 571 класс перешел сейчас на дистанционное обучение.

«А всего в Петербурге более 20 тысяч классов, то есть на дистанционном режиме их сейчас меньше 3 процентов», — написала она на своей странице в «Вконтакте».

По последним данным, с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 166 942 случая заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 6 178, выздоровело 94 188.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что исландские ученые обнаружили еще один симптом коронавирусной инфекции, который наблюдался более чем у половины заболевших пациентов в Исландии. У 55% исландских пациентов, которые болели коронавирусом в период с марта по апрель этого гоа, наблюдалась миалгия.