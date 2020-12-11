Выявлен еще один симптом коронавируса

Исландские ученые обнаружили еще один симптом коронавирусной инфекции, который наблюдался более чем у половины заболевших пациентов в Исландии.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале British Medical Journal, у 55% исландских пациентов, которые болели коронавирусом в период с марта по апрель этого гоа, наблюдалась миалгия. Это боль в мышцах, сухожилиях, связках, а также костях и органах.

Кроме того, у 51% больных болела голова, а 49% жаловались на кашель. Повышенная температура и трудности с дыханием наблюдались у пациентов реже, чем ожидали специалисты.

По мнению ученых, симптомы легкой формы ковида могут отличаться. У большинства пропадает обоняние, болит голова и закладывает нос. Как правило, такие признаки свойственны для молодых людей.

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