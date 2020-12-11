Добровольцы, испытавшие австралийскую вакцину на COVID-19, сдают положительные тесты на ВИЧ

Компания решила, что не будет выдвигать вакцину ко второй фазе испытаний. Фото: pixabay

Компания решила, что не будет выдвигать вакцину ко второй фазе испытаний. Фото: pixabay

Ряд добровольцев, которые участвовали в испытаниях австралийской вакцины от коронавируса, сдали тесты на ВИЧ-инфекцию, которые дали ложноположительные результаты. В связи с этим исследование препарата на время приостановили.

Как говорится в заявлении Университета Квинсленда и биотехнологической компании CSL Limited, по результатам первой фазы испытаний препарата обнаружилось, что он вызывает устойчивый ответ на вирус и обладает сильным профилем безопасности.

Однако после консультации с австралийским правительством компания решила, что не будет выдвигать вакцину ко второй фазе испытаний.

Добровольцев заранее предупредили о возможности частичного иммунного ответа, но ложноположительные тесты на ВИЧ стали неожиданностью для всех.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Таиланде ученые создают 20 вакцин от коронавируса.