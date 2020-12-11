В Таиланде ученые создают 20 вакцин от коронавируса

В Таиланде ученые создают 20 вакцин от коронавируса
Таиландские ученые работают над созданием 20 вакцин против коронавируса. Фото: pixabay

В Таиланде научные сотрудники работают над созданием 20 антиковидных вакцин одновременно. Успехи наблюдаются по трем из них, сообщил глава Национального института вакцин Таиланда Накорн Премсри.

Как передает ТАСС, в настоящее время в разработке находятся 20 потенциальных вакцин. Большинство из них сейчас проходят испытания на животных.

«Самый большой прогресс достигнут по mRNA-вакцине, ДНК-вакцине от BioNet-Asia и препарату от Baiya Phytopharm», — отметил специалист.

В скором времени mRNA-вакцина получит международный сертификат GMP, после чего ученые приступят к проведению клинических исследований препарата на людях. Подобный сертификат планируется получить в США, но из-за большого запроса на проверки подобных вакцин сроки испытаний пришлось перенести.

Планируется, что вакцина будет сертифицирована весной 2021 года, после чего начнутся испытания на людях, которые займут около девяти месяцев.

Другой препарат, разрабатываемый учеными в Таиланде, производится на основе табака.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве назвали предполагаемые сроки окончания пандемии коронавируса.

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