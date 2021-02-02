Станции «Площадь Восстания» и «Гостиный двор» открыли на вход и выход

Станции &#171;Площадь Восстания&#187; и &#171;Гостиный двор&#187; открыли на вход и выход
Метро открыли. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Станции метро «Площадь Восстания», «Гостиный двор», «Невский проспект» и «Маяковская» снова открыты для пассажиров.

Станции городской подземки открыли в 0:23. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, станции работают в обычном режиме, они открыты для входа и выхода пассажиров.

Официальную причину закрытия станций не назвали. Ограничения в их работе были объявлены на фоне акции протеста в центре Петербурга. Стражи порядка вышли на усиленное дежурство. Таким образом стражи порядка готовились к возможным несогласованным акциям протеста в городе после изменения условного срока на реальный российскому оппозиционеру Алексею Навальному в Мосгорсуде. Ему предстоит провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Многие его сторонники оказались не согласны с таким исходом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о закрытии указанных станций.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
метро незаконные акции новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Как проходит шествие протестующих и ОМОНа на незаконной акции в Петербурге: ...
Станции «Площадь Восстания» и «Гостиный двор» открыли ...
Более 100 человек задержали на несанкционированной акции в Петербурге
Военные медики получат единовременную выплату за работу с COVID
Четыре станции петербургского метро закрыли на вход и выход
Россия возобновляет международные рейсы еще из двух городов
Толпа протестующих двинулась к Дворцовой, начали задерживать собак
Среди участников незаконных акций будут искать уклонистов от армии