Станции «Площадь Восстания» и «Гостиный двор» открыли на вход и выход

Станции метро «Площадь Восстания», «Гостиный двор», «Невский проспект» и «Маяковская» снова открыты для пассажиров.

Станции городской подземки открыли в 0:23. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, станции работают в обычном режиме, они открыты для входа и выхода пассажиров.

Официальную причину закрытия станций не назвали. Ограничения в их работе были объявлены на фоне акции протеста в центре Петербурга. Стражи порядка вышли на усиленное дежурство. Таким образом стражи порядка готовились к возможным несогласованным акциям протеста в городе после изменения условного срока на реальный российскому оппозиционеру Алексею Навальному в Мосгорсуде. Ему предстоит провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Многие его сторонники оказались не согласны с таким исходом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о закрытии указанных станций.