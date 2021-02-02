«Мы реально спали»: Бузова «проговорилась» об отношениях с Батрутдиновым

Певица и телеведущая Ольга Бузова, недавно расставшаяся со своим бойфрендом блогером Давидом Манукяном, провокационно оговорилась, говоря об отношениях с комиком Тимуром Батрутдиновым.

Один из подписчиков Бузовой спросил у нее, как она сейчас относится к Батрутдинову, и заметил, что из них получилась бы прекрасная пара. Телеведущая категорично ответила, допустив ошибку в слове, из-за чего у фразы появился новый смысл.

«Между нами ничего не было и уже не может быть! Мы реально спали друзьями», — написала певица в своем Instagram-аккаунте.

По всей видимости, звезда хотела написать, что они с комиком стали друзьями.

Напомним, не так давно Бузова отдыхала с Давой на Мальдивах. Там возлюбленные сыграли импровизированную свадьбу. 22 января певица объявила о расставании с блогером. Она посвятила этому событию пост в Instagram и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой. Также Бузова заинтриговала поклонников обвинениями в сторону блогера – она заявила, что Манукян унижал и бил ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова высказалась о разрыве с Манукяном на шоу Урганта.