Прилучный резко «постарел» после развода с Муцениеце

Российский актер Павел Прилучный внезапно «поседел». Поклонников насмешил неожиданный образ актера.

Новый ролик актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Прилучный появился с седыми волосами и морщинами на лице — фильтр превратил звезду в пенсионера. Актер на видео говорит, что, несмотря на почтенный возраст, он «еще может». Вместе с ним шутки ради решили «постареть» его коллеги Любовь Аксенова и Александр Обласов.

Поклонники оценили шутку звезды «Мажора» и посмеялись в комментариях к публикации. Некоторые из юзеров предположили, что до такого состояния актера довел скандальный развод с супругой Агатой Муцениеце.

Напомним, Прилучный развелся с Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его роман с Мирославой Карпович. Возлюбленные предпочитают не комментировать слухи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сети появилось фото, на котором актер Павел Прилучный запечатлен целующим свою коллегу по сериалу Зепюр Брутян.