В Санкт-Петербурге одобрили эскиз памятника Петру I у «Лахта Центра»

В Санкт-Петербурге одобрили эскиз памятника Петру I у &#171;Лахта Центра&#187;
Эскиз памятника Петру I. Фото: комитет по градостроительству и архитектуре.

Градостроительный совет Санкт-Петербурга утвердил со второго раза эскиз памятника Петру I, который хотят установить на набережной у «Лахта Центра».

В пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре сообщили, что предыдущая версия памятника была создана на основе скульптуры вековой давности, на которой царь спасал утопающих. Однако, по мнению специалистов, значение памятника получилось слишком негативным, поэтому тонувшего убрали.

Памятник создали похожим на работу скульптора Леопольда Бернштама, которая была демонтирована в начале прошлого века. Отмечается, что новый монумент, созданный по мотивам исторического, не нарушает авторских прав, поскольку их срок истек уже более 10 лет назад, передает «Интерфакс».

Сроки установки нового памятника пока не называются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что памятник Чайковскому установят у Мариинки в следующем году.

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