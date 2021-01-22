Памятник Чайковскому установят у Мариинки в следующем году

Скульптор Екатерина Пильникова изобразила композитора в полный рост с партитурой в руке. Фото: администрация Петербурга

Скульптор Екатерина Пильникова изобразила композитора в полный рост с партитурой в руке. Фото: администрация Петербурга

В Санкт-Петербурге появится памятник русскому композитору Петру Чайковскому. Его установят перед Концертным залом Мариинского театра в 2022 году.

По словам вице-губернатора Николая Линченко, сейчас власти решают финансовые вопросы насчет первого проекта, который реализуют перед третьей сценой Мариинского театра. Чиновник отметил, что памятник будет готов уже в следующем году, передает ТАСС.

Осенью прошлого года в Петербурге выбрали двух победителей на создание проекта памятника Петру Чайковскому. Скульптор Екатерина Пильникова изобразила композитора в полный рост с партитурой в руке. А эскиз Виктора Гаврилова представляет собой трехмерную модель головы композитора, выполненную и параллельно расположенных горизонтальных пластин.

Памятник установят за счет фонда директора Мариинского театра Валерия Гергиева.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эскиз памятника Петру I, спасающему утопающих, рассмотрят повторно.