Эскиз памятника Петру I, спасающему утопающих, рассмотрят повторно

В Градостроительном совете Петербурга рассмотрят эскиз памятника Петру I, спасающему утопающих рыбаков.

Об этом стало известно во вторник, 19 января. Проект, заказанный ПАО «Газпром», представит гендиректор ООО «Архитектурная мастерская Мамошина» Михаил Мамошин. Памятник планируют установить около «Лахта Центра».

Как сообщили в пресс-службе Комитете по градостроительству и архитектуре города, заседание начнется 20 января в 17 часов и пройдет в онлайн-формате. Проект эскиза уже согласован с КГИОП.

Напомним, впервые такая скульптура была установлена в городе на Неве в 1909 году. Спустя какое-то время демонтировали, признав антихудожественной. По мнению членов Градсовета, памятник нельзя переделывать – нужно либо повторить оригинал, либо сделать что-то новое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге предлагали демонтировать памятник Петру I работы Михаила Шемякина, который установлен на территории Петропавловской крепости. По словам скульптора, скульптура является музейной ценностью.