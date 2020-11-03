Скульптор Матвей Макушкин: памятник Петру I уже стал частью Петропавловской крепости

В Петербурге предлагают демонтировать памятник Петру I работы Михаила Шемякина, который установлен на территории Петропавловской крепости. Искусствовед Вера Смирнова выступила с заявлением о том, что скульптура не представляет никакой художественной ценности.

Как отметил в разговоре с Gazeta.SPb скульптор Матвей Макушкин, известный, в том числе как создатель памятника Виктору Цою, памятник Петру I уже давно стал частью Петропавловской крепости и, несомненно, является музейной ценностью.

«Не понимаю, как мнение одного человека, пусть даже искусствоведа, может повлиять на то, чтобы от этой музейной ценности избавиться», — заметил скульптор.

Отметим, что разговоры о памятнике на территории Петропавловской крепости вспыхнули после того, как депутат Госдумы Евгений Марченко обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с письмом от искусствоведа Вер Смирновой. Она предлагала демонтировать памятник, поскольку он, по ее мнению не имеет художественной ценности, а также оскорбляет великого императора. Искусствовед также заявила, что памятник является «карикатурой на великого человека».

В Смольном уже дали ответ: памятник останется на месте. Как пояснили в комитете по культуре, скульптура пользуется большой популярностью у гостей и жителей города.

Особенностью памятника работы Михаила Шемякина является непропорциональность – маленькая голова и большое тело (его пропорции были увеличены в 1,5 раза). Лицо скульптуры было сделано на основании известной подлинной восковой маски с лица Петра и «Восковой персоны».

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, что волонтеры приведут в порядок памятник конке у «Василеостровской».