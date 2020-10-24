Волонтеры приведут в порядок памятник конке у «Василеостровской»

Активисты хотят избавиться от граффити, которые нанесли вандалы.

В Санкт-Петербурге сегодня, 24 октября, активисты приведут в порядок памятник конке, который находится у станции метро «Василеостровская». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Неизвестные разрисовали объект граффити в январе 2020 года, и активистам предстоит избавиться от них. Отмечается, что владелец памятник не может содержать его, так как находится на стадии банкротства. Он готов пережать его другим лицам как только будет завершена процедура.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге избавятся от граффити на 220 зданиях в центральных районах. ГАТИ обращается к уличным художникам с просьбой не портит фасады зданий, многие из которых являются историческим наследием. В 2019 году на закраску граффити потратили 120 млн рублей.