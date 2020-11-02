В Петропавловской крепости не будут сносить памятник Петру I

В Северной столице комитет по культуре отклонил предложение искусствоведа Веры Смирновой о том, что памятник основателю города Петру I на территории Петропавловской крепости стоит демонтировать.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на комитет культуры города, сносить памятник не планируется по ряду причин. Он стал неотъемлемой частью крепости, а также пользуется большой популярностью у жителей города.

Напомним, что до этого депутат Госдумы Петербурга Евгений Марченко обратился к губернатору Северной столицы Александру Беглову с обращением от Веры Смирновой, которая предложила демонтировать скульптуру Петра I. По ее мнению, памятник не имеет художественной ценности, а также оскорбляет великого императора.

Также по словам искусствоведа, данный памятник является «карикатурой на великого человека».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на территории Петропавловской крепости нашли незаконный бытовой городок.