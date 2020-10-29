Инспекторы ГАТИ нашли на территории Петропавловской крепости незаконный бытовой городок

Специалисты Государственной административно-технической инспекции обнаружили на территории музейного комплекса нелегальное складирование стройматериалов.

На территории Петропавловской крепости по заказу Государственного музея истории Петербурга самовольно разместили бытовки, строительные «леса», временные ограждения и стройматериалы. Кроме того, на площадке обнаружили мусор и девять нестационарных сооружений, чья площадь превышала 10 «квадратов», информирует пресс-служба ГАТИ.

По факту нарушений правил благоустройства заведены административные дела. Ответственным юридическим лицам придется заплатить штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудникам ГАТИ удалось вычислить нарушения в использовании территорий Угольной гавани при помощи аэрофотосъёмки.