Инспекторы ГАТИ нашли на территории Петропавловской крепости незаконный бытовой городок

Инспекторы ГАТИ нашли на территории Петропавловской крепости незаконный бытовой городок
Петропавловская крепость. Фото: pixabay.com

Специалисты Государственной административно-технической инспекции обнаружили на территории музейного комплекса нелегальное складирование стройматериалов.

На территории Петропавловской крепости по заказу Государственного музея истории Петербурга самовольно разместили бытовки, строительные «леса», временные ограждения и стройматериалы. Кроме того, на площадке обнаружили мусор и девять нестационарных сооружений, чья площадь превышала 10 «квадратов», информирует пресс-служба ГАТИ.

По факту нарушений правил благоустройства заведены административные дела. Ответственным юридическим лицам придется заплатить штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудникам ГАТИ удалось вычислить нарушения в использовании территорий Угольной гавани при помощи аэрофотосъёмки.

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