ГАТИ вычислила нарушения правил благоустройства в Угольной гавани с помощью аэросъемки

ГАТИ вычислила нарушения правил благоустройства в Угольной гавани с помощью аэросъемки
Работы в угольной чаше золоотвала проводились без разрешения. Скриншот: https://vk.com/gatispb

Специалистам Государственной административно-технической инспекции удалось выявить нарушения правил благоустройства в Угольной гавани при помощи съемки с квадрокоптер.

Оказалось, что на территории золоотвала чаши Угольной гавани проводятся самовольные работы. Нарушители свозили туда грунт, который затем намеревались использовать для планировки территории. Разрешением на эти работы не обладали ни заказчик, ни производитель.

Отметим, что работы выполнялись ООО «Полигон» по заказу ООО «Синий». В отношении обеих организаций возбуждены дела по факту административного нарушения. Каждой компании придется выплатить штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, добавляют в пресс-службе ГАТИ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о ближайших ограничениях на дорогах Петербурга.

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