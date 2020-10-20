В ГАТИ рассказали, какие ограничения ждут петербуржцев на дорогах с 21 октября

С завтрашнего дня автомобилистов Северной столицы ждут новые ограничения на дорогах, о чем информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, в Невском районе города с 21 октября по 3 ноября будет ограничен проезд транспорта по улице Коллонтай на участке от Товарищеского до Российского проспекта в связи с работами по прокладке газопровода.

Ремонтные работы ограничат движение автомобилей в Калининском районе Петербурга, по улице Карпинского на участке от проспекта Науки до улицы Руставели. На время ремонта, с 22 октября по 3 ноября, ограничения будут распространяться даже на боковые проезды. Кроме того, с 30 по 2 ноября по указанному участке вовсе нельзя будет проехать, а 2 и 3 ноября полностью закроют для транспорта боковые проезды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по дороге в аэропорт Пулково на месяц ограничат движение транспорта.