В ГАТИ рассказали, какие ограничения ждут петербуржцев на дорогах с 21 октября

В ГАТИ рассказали, какие ограничения ждут петербуржцев на дорогах с 21 октября
Фото: Baltphoto

С завтрашнего дня автомобилистов Северной столицы ждут новые ограничения на дорогах, о чем информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, в Невском районе города с 21 октября по 3 ноября будет ограничен проезд транспорта по улице Коллонтай на участке от Товарищеского до Российского проспекта в связи с работами по прокладке газопровода.

Ремонтные работы ограничат движение автомобилей в Калининском районе Петербурга, по улице Карпинского на участке от проспекта Науки до улицы Руставели. На время ремонта, с 22 октября по 3 ноября, ограничения будут распространяться даже на боковые проезды. Кроме того, с 30 по 2 ноября по указанному участке вовсе нельзя будет проехать, а 2 и 3 ноября полностью закроют для транспорта боковые проезды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по дороге в аэропорт Пулково на месяц ограничат движение транспорта.

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