По дороге в Пулково на месяц ограничат движение

По дороге в Пулково на месяц ограничат движение
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В Петербурге с 17 октября ограничат движение транспорта по дороге в аэропорт Пулково. Участок будут ремонтировать.

Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Уточняется, что ограничения на участке от Пулковского шоссе до самого аэропорта введут с 17 октября до 14 ноября.

Кроме того, с 19 октября до 17 декабря из-за прокладки электрокабеля движение будет ограничено по Дровяной улице от Рижского проспекта до набережной Обводного канала.

Прокладка инженерных сетей также закроет движение транспорта по Малой Разночинной с 19 октября по 13 января.

Ограничения также введут на Суздальском проспекте, Цветочной улице, а также на Малом Сампсониевском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru писала об изменениях ограничений движения на Крестовском острове с 18 октября.

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