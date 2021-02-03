В Пентагоне оценили риск ядерной войны с Россией

В Пентагоне не исключили риски ядерной войны с Россией и Китаем. Фото: pixabay

В Пентагоне не исключили риски ядерной войны с Россией и Китаем. Фото: pixabay

Глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард не исключил возможность начала ядерной войны с Россией или Китаем.

Ричард написал в статье для издания американского Военно-морского института, что со времен распада СССР Минобороны США не раз рассматривало возможность войны с ядерной державой, но в современном мире ситуация изменилась.

По словам адмирала, существует возможность того, что региональный кризис с Россией может перерасти в ядерный конфликт, если в случае войны с обычным видом вооружения возникнет «угроза политическому строю или государству.

Адмирал считает, что власти России и Китая перешли на агрессивную политику, в то время как Пентагон бросил все силы на борьбу с терроризмом. Он заявил, что обе страны бросают вызов международным нормам «невиданными со времен разгара холодной войны» способами. Также он призвал не игнорировать подобные действия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Зеленский заявил, что беспорядки в Вашингтоне были сильным ударом по демократии США.