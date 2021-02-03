Петербуржцы нашли обледенелый труп в парке на Нижней Полевой

В парке на севере Петербурга нашли замерзший труп мужчины, которой в конце января ушел из дома и не вернулся.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, полиция получила сообщение о жуткой находке днем 2 февраля. Житель Петербурга рассказал, что около 11 часов 30 минут он гулял в парке на улице Нижней Полевой и наткнулся на что-то, похожее на тело.

Прибывшие на место полицейские обнаружили заледеневший труп мужчины в черной одежде, 45 лет на вид. Оказалось, что это 63-летний мужчина с Парашютной улицы, который считался пропавшим с 29 января. Он злоупотреблял алкоголем.

Труп направлен в морг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге серийные мошенники оказались причастны к более 10 эпизодам обмана пенсионеров. Под разными предлогами они забирали их банковские карты и меняли на фальшивые, а с настоящей снимали все деньги.